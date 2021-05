Acusan a candidato de MORENA en Perote de condicionar el voto a cambio de despensas

Buscando revertir la tendencia negativa que tiene entre el electorado, Baruch Ortiz Herrera, candidato a la presidencia municipal de Perote de la coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz”, junto con su equipo de campaña, se ha dedicado a entregar despensas de manera descarada y sinvergüenza en diversas comunidades de este municipio.



Los ciudadanos peroteños han condenado y reprobado esta acción de parte del abanderado del partido guinda y utilizando las redes sociales han denunciado estas irregularidades, exigiendo a las autoridades electorales correspondientes intervengan e investiguen la procedencia de las mismas.



Y es que ha corrido la versión de que el abanderado de los partidos Morena-PVEM-PT lleva ya repartidas más de diez mil despensas, lo que ha molestado mucho, porque a todas luces Ortiz Herrera pretende comprar con esto el voto de los peroteños y la dignidad de los ciudadanos no valen esas despensas, sobre todo derrochando dinero público.



Las despensas fueron entregadas en las comunidades de Vidal Díaz Muñoz y La Gloria, en donde aprovechándose de la necesidad de las familias, les entregan este beneficio, con la condición de que voten por la planilla que encabeza Baruch Ortiz.



De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la entrega de despensas ya lo tipifica como delito y establece sanciones para quien la violente, por lo que los electores de Perote esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y apliquen la ley con todo rigor, pues al abanderado morenista no parece importarle, e incurre en estas irregularidades.



En el artículo 7 Bis de la citada ley establece que “se impondrá de 300 a 600 días de multa y prisión de cuatro a nueve años, a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular”.



Finalmente, los ciudadanos que han denunciado estas irregularidades confían en que la ley sea aplicada y que no empañen el proceso electoral municipal del próximo 6 de junio, en donde se prevé que los ciudadanos acudan a emitir su sufragio sin condicionamiento alguno por las fórmulas postuladas por las alianzas, coaliciones y partidos políticos que participan.