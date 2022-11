Acusan a IMSS de extraer sin permiso riñón al bebé Edson Benjamín

Edson Benjamín González Cruz, tiene apenas un año 5 meses de edad y su corta vida ha estado plagada de negligencias médicas cuando era atendido en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en el puerto de Veracruz, afirma su madre Zenaida Citlalli Cruz, quien ahora acusa al IMSS de haber extraído un riñón del pequeño sin autorización, incluso, sin notificarles del hecho.Luego de que perdieran la seguridad social y se negara la atención en el IMSS, Edson Benjamín fue llevado al Hospital Infantil Siglo XXI en la Ciudad de México, en donde a inicios del mes de noviembre detectaron que el menor sólo tenía un riñón, fue entonces cuando sus padres se enteraron de esta condición.“Fuimos a la Fiscalía a interponer la denuncia para que nos digan en qué momento se autorizó esa sacada del riñón, nadie nos avisó, nadie sabíamos y se vinieron consecuencias a raíz de eso, él empezó con fiebres, le dieron infecciones en las vías urinarias y ahora el sangrado. Ahorita que fuimos a la Ciudad de México, le hacen sus estudios, lo valora el nefrólogo y nos mandan a hacer estudios y me dicen: ‘Señora su hijo no tiene un riñón’”, refirió.Cabe recordar que desde que nació Edson Benjamín fue intervenido en cuatro ocasiones, una de estas a causa de una presunta negligencia médica. Además de caerse al nacer, vino con malformaciones en el ano, orejas, cartílago y una mano debido al síndrome TownesEl pequeño sigue con una bolsa de colposcopia y requiere ser reconectado su intestino, ahora tras el diagnóstico de la falta de un riñón, presenta presión arterial alta y sigue a la espera de una quinta cirugía.Ante ello, la familia regresó a Veracruz e interpusieron la denuncia contra el IMSS ante la Fiscalía General de la República porque temen que se trate de tráfico de órganos.“Que nos respondan por ese riñón que no autorizamos que quitaran. Si ellos lo vendieron ya ganaron su dinero pero mi hijo ya quedó perjudicado. No nos dijeron: ‘A tu hijo hay que quitarle un riñón por este motivo’. Nada. Este documento del IMSS, ahí dice que tenía los dos riñones en noviembre del 2021. No tenía la cicatriz de aquí, esta operación se la hicieron en febrero, a lo mejor ahí que le realizaron la cirugía le quitaron porque no ha habido más cirugía”.Su familia está temerosa de que continúe la atención en el IMSS u otro hospital público y realizan colecta de fondos para reunir los 100 mil pesos que requieren para la operación para reconectar su intestino.“Ya no voy a permitir que el IMSS le haga más cirugía porque si ya le quitó un riñón, mañana qué le van a hacer. Lo van a matar”.La historia de Benjamín se dio a conocer hace unos meses cuando alcalorpolitico.com presentó el caso. Aunque autoridades prometieron ayuda esta nunca llegó y con rifas y colecta lograron llegar a la Ciudad de México.Ahora con más problemas médicos, piden ayuda porque el bebé ya presenta otras enfermedades como hipertensión.