Los Servidores y los Siervos de la Nación están censando “de manera selectiva” a las familias afectadas por el huracán Grace, al considerarlos que son de partido distinto al que está en el poder.



Así lo denunció Ramón Pino Méndez, presidente del Consejo Estatal de Productores de Maíz, A. C., quien dijo que esta situación se está dando en la zona del Totonacapan, como en Papantla, Espinal, Coyutla, Filomeno Mata, Zozocolco, Mecatlán y Coxquihui, así como de la zona de Poza Rica y Tihuatlán, que no les ha llegado el apoyo presidencial comprometido.



Refirió que en las comunidades rurales de Papantla ya hay quejas debido a que los Servidores de la Nación no los quieren incluir en el censo porque su vivienda no es pérdida total pese a que sufrieron grandes afectaciones, “casos en que la casa quedó destechada no son incluidos”.



Refirió que las pérdidas a la agricultura son graves pues tan sólo en la región del Totonacapan, de más de 16 mil hectáreas, 30 por ciento se perdieron. Entre los cultivos dañados están los de maíz, toronja, naranja, limón y guanábana.



Mencionó que se espera una caída en la producción muy fuerte, porque se tiene que volver a sembrar y en cinco o seis meses se podrá estar produciéndose nuevamente, lo que causará un daño económico y un impacto social fuerte en la zona, pues los campesinos no tendrán ingresos cuando menos en unos tres meses.



Por ello, pidió al delegado federal Manuel Huerta y al secretario de Desarrollo Social del Estado, Guillermo Fernández Sánchez, para que investiguen y revisen lo que se está realizando.



La dinámica del censo es llegar directamente con el jefe o la jefa de familia para recabar la información necesaria de afectación de la vivienda; bajo un cuestionario, se recogen documentos como el INE, CURP y comprobante de domicilio; se coloca un distintivo de vivienda censada y se hace un levantamiento fotográfico.



Se debe evaluar el trabajo de Guadalupe Osorno



Por otro lado, denunció la improvisación con la que se condujo la Secretaría de Protección Civil del Estado al no prever los efectos del fenómeno meteorológico, por lo que consideró necesario hacer una evaluación del trabajo de su titular, Guadalupe Osorno Maldonado.



Mencionó que, con los comentarios realizados por ella en torno a las consecuencias del meteoro, en cualquier otro Estado o país ya se le hubiera retirado del cargo por los errores y omisiones que tuvo, antes, durante y después de la contingencia climatológica.



El Congreso del Estado debe llamarla a cuentas y revisar qué es lo que está haciendo y cómo está manejando los recursos.