Acusan de robar 250 mil pesos a exdirector y tesorera de primaria, en Córdoba

Padres de familia de la escuela primaria "Ignacio Aldama" que se encuentra en la colonia Fredepo, acusaron de supuesto desfalco por 250 mil pesos a la ex tesorera de la Sociedad de Padres de Familia identificada como Lucila y que en supuesta complicidad con el ex director, Ricardo Jiménez Cruz, no entregaron cuentas del recurso proveniente de las cuotas de inscripción.



Sumamente molestos, los quejosos encabezados por María Félix Rojas Barojas, exigieron una auditoría y la presencia de las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para que se resuelva el conflicto de lo contrario tomarán medidas drásticas.



"Queremos cuentas claras de dónde fue a parar el dinero, hace falta para invertir en la escuela, como padres de familia queremos que den la cara esas personas, hasta ahora no hay respuesta pues el dinero desapareció" agregó.



Los inconformes declararon que iniciarán una denuncia penal contra quien resulte responsable por fraude pues son 250 mil pesos que nunca se entregaron.



Refirieron que el actual director desconoce el destino de los recursos, por lo que al no haber respuesta podrían irse a manifestar a la Secretaría de Educación de Veracruz en Xalapa.