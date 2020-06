Acusan despensas con sobreprecio para desviar recursos, en Maltrata

Pobladores acusaron un posible desvío de recursos por parte del Ayuntamiento de Maltrata, ya que se destinaron 200 mil pesos a la adquisición de despensas, pero solo fueron 200 y su costo es de menos de 200 pesos.



Sin embargo, el secretario del gobierno local, Eduardo Rosas, indicó que se han adquirido y entregado más de mil y se tiene listo el recurso para comprar más si hacen falta.



De acuerdo con los inconformes, el Ayuntamiento sólo ha considerado esa ayuda para 200 habitantes en esta contingencia, pero los apoyos alimentarios que se han entregado no justifican la erogación hecha por la autoridad municipal.



Señalaron que en la página oficial se observa que se destinaron 200 mil pesos para adquirir esas despensas, pero no han sido para todos como en otros municipios, sino para unos cuantos.



Indicaron que hay molestia porque hay una nómina elevada y cuando la gente va a pedir una ayuda siempre dicen que no hay dinero. En cambio acaban de adquirir automóviles en vez de ayudar a la gente.



En torno a esos señalamientos, el secretario del ayuntamiento, Eduardo Rosas, puntualizó que se han comprado y entregado más de mil despensas, de las cuales algunas se dieron en la cabecera municipal y otras en comunidades, pero hacen falta más para llevar a otras localidades.



Mencionaron que están a la expectativa de lo que indiquen las autoridades estatales, para ver si se extenderá el confinamiento domiciliario y de ser así se comprarán más productos de la canasta básica para llevar a las familias vulnerables.



Agregó que de las despensas entregadas se guarda tanto evidencia documental como fotográfica y se está viendo ayudar a las personas que perdieron su empleo, que no tienen otros ingresos o están enfermas.



Indicó que dependiendo de lo que anuncie el gobernador el próximo día 5 se decidirá si es necesario adquirir más apoyos alimentarios o se destina a otro uso ese recurso.