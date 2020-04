Acusan despidos en Alcaldía de Medellín de Bravo, en plena contingencia

Trabajadores del Ayuntamiento de Medellín de Bravo acusaron que fueron despedidos en medio de la contingencia sanitaria por el COVID-19, sin que les dieran una explicación para la baja de su contrato.



Acusan a la administración que encabeza Hipólito Deschamps Espino Barros de ser inhumana, por correr a por lo menos 10 empleados cuando la situación es difícil debido a la pandemia del coronavirus.



“Se me hace un Alcalde inhumano, que nos pueda correr en esta situación, que estamos en cuarentena. ¿Usted cómo la ve, qué tipo de Alcalde se le hace? Es una persona que no tiene corazón", dijo una de las exempleadas.



Señalan que no les fue depositada su quincena y fueron citados en el Ayuntamiento para darles un cheque, una vez que lo recibieron, les fue notificado el despido y que no recibirían liquidación.



Los extrabajadores que pidieron no se revelaran sus nombres por temor a represalias, señalan que al ingresar a laborar a la administración municipal, les condicionaron su contrato bajo la firma de la renuncia.



“Nos citaron a todos que porque según había problemas en nuestras tarjetas y no pasaba el depósito y que nos tenían que dar el dinero físicamente pero al estar todos ahí, fuimos notificados que por el virus se iba a recortar gente y que era nuestra última quincena”, señaló otro de los afectados.



“Me siento engañada que me hayan citado que para resolver un problema con el banco y que después me dijeran que estoy despedida y que no tengo derecho a nada, nunca nos dieron nada extra a pesar de que las jornadas de trabajo eran largas si nos enfermábamos nos veía el doctor del DIF pero ni para medicinas nos daban”, dijeron.



Molestos por la situación en la que encuentran y en las que fueron despedidos, revelan que fueron forzados a asistir a eventos de campaña del Partido Acción Nacional en el pasado proceso electoral.



"Ni el jefe de gabinete ni el Alcalde dan la cara (…) pero para las campañas sí nos buscan”.