Acusan en redes a Directora de Psicología UV de plagiar documento de la ONU

La directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana (UV), Lizette Teresa Figueroa Vázquez, fue acusada de plagiar la "Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer", en el comunicado que emitió el pasado miércoles luego de que se difundiera un video con comentarios misóginos del catedrático de esta institución, Raúl Carvallo Castillo.La acusación fue hecha por usuarios de Facebook y seguidores de la página oficial de la Facultad, en la que advirtieron el "copia y pega" en que incurrió la autoridad universitaria del documento emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DDHH), durante la 85ª sesión plenaria de fecha 20 de diciembre de 1993.La crítica hacia Figueroa Vázquez versó sobre el plagio que habría hecho del texto de la ONU para repudiar las aseveraciones hechas por Carvallo Castillo, quien cuestionó que las víctimas de violación requieran 20 años para denunciar, recomendándoles olvidar y dejar pasar la agresión sexual sufrida, aduciendo que se han vuelto "tan poderosas para joder a medio mundo"."Desde que entramos se nos dice que el plagio es un delito que dentro de la institución amerita la expulsión. ¿Qué sucede cuando la misma directora y su séquito recurren a esto? Chequen el link y si lo leen completo entenderán porqué este 'comunicado redactado' por la Facultad de Psicología, no tiene sentido", escribió una estudiante en los comentarios del comunicado subido a la página de Facebook.Y es que al comparar fragmentos de la "Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer", disponible en https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women y el pronunciamiento de la directora, se observan frases textuales y algunas con únicamente el cambio de verbos, sin que se cite el origen de esas palabras.Es decir, mientras en el documento de la ONU se lee: "Reconociendo la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos"; en el firmado por Lizette Figueroa Vázquez, se lee: "considerando la necesidad urgente de asegurar que toda persona que forme parte de la Facultad de Psicología se beneficie universalmente de los derechos y principios que establecen la igualdad, la seguridad, la libertad, la integridad y la dignidad de todos los seres humanos".En otro apartado del comunicado de la Facultad se observa la frase: "preocupadas porque en forma específica la violencia contra la mujer va en contra del logro de la igualdad, el desarrollo y la paz”; misma que con leves cambios se observa en la declaración de ONU DDHH: "preocupada porque la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz".Asimismo, en el posicionamiento de la autoridad académica se expone: "Constituyendo una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales que impide total o parcialmente a la mujer el disfrute de estos derechos y libertades"; en el documento del organismo multilateral se indica: "afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades".Otra de las frases que fue denunciada de haber sido plagiada es la siguiente: "Ocupadas porque éstos aún no están protegidos totalmente en los casos de violencias naturalizadas y cotidianas contra la mujer que reflejan relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres que han conducido a la dominación hegemónica de los primeros y obstaculizado el avance de las segundas, constituyéndose en uno de los principales mecanismos sociales a los que se debe la subordinación de las mujeres a los hombres".Pues en la declaración de Naciones Unidas se reseña que, "reconociendo que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre".