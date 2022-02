Acusan presuntos abusos de Policía Estatal, en Rafael Delgado

Debido a los constantes abusos y extorsiones que sufren por parte de elementos de la Policía Estatal que se encuentra asentada en Huiloapan, pobladores de Rafael Delgado convocaron a una manifestación para este domingo, la cual ya no ocurrió.Según se informó, el alcalde Isauro Ambrosio Tocohua platicó con algunos de los inconformes y les ofreció buscar una mesa de diálogo con las autoridades para exponer sus inconformidades.De acuerdo con los pobladores, la molestia se deriva de que muchos vecinos han sido detenidos y extorsionados por los policías estatales, pero quienes no dan dinero terminan encarcelados en la cárcel municipal de Huiloapan, en donde sus familias tienen que pagar para sacarlos sin que hayan cometido delitos.Indicaron que no están en contra se detenga a quienes delinquen, pero no aceptarán que ciudadanos honrados que sólo salen a trabajar sean extorsionados y encarcelados con el pretexto de supuestas faltas a la autoridad.Destacaron que no son casos aislados, sino que ya son muchas las situaciones que se han presentado con la población, por eso querían exigir al alcalde que ya no entren esos elementos al municipio.