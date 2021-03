Acusan que aspirante a Diputación por MORENA participó en fraude millonario

Habitantes de diferentes comunidades de Atzalan, Altotonga y Martínez de la Torre se manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, para pedir la intervención de Gobierno del Estado, tras haber sido víctimas de fraude por parte de Caja Solidaria “El Azotal”.



De acuerdo con Rogelia Zavaleta Herrera, una de las víctimas, en el año 2016, Juan Carlos Torres y Oziel Herrera Arcos los buscaron a través de la Caja Solidaria, con el fin de hacer crecer su patrimonio pero lo único que hicieron fue estafarlos.



"Ya hemos andado donde quiera pidiendo ayuda porque nos defraudaron con nuestros ahorros de la familia que tenemos en Estados Unidos, de adultos mayores que ahí depositaban y las mujeres cuando recibían Prospera. Cuando íbamos a retirar, me dijeron que ya no había dinero, que regresara después y así estuve. Nosotros por ahorrar más, confiamos en ellos".



Indicó que son alrededor de 200 los afectados y casi 30 millones de pesos los que ya no pudieron recuperar.



"Ya llevamos muchos años subiendo y bajando. Hemos ido a la Ciudad de México y hasta ahorita no tenemos justicia. Queremos que el Gobernador nos eche la mano".



Además, comentó que Juan Carlos Torres busca ser candidato de MORENA a la Diputación federal por el VII distrito con cabecera en Martínez de la Torre, por lo que lanzaron un llamado a Esteban Ramírez Zepeta, delegado del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en el estado de Veracruz y a Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional.



"Él no debe tener un cargo, ¿por qué hizo esto con nosotros que somos gente sencilla? ¿Qué va a ser de nosotros? Él no se merece nada", reprochó.