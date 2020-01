Acusan retrasos con proyecto de nuevo Relleno Sanitario de Xalapa

Tras aprobarse el Cierre de Ejercicio de Obras y Acciones con recursos provenientes de fondos federales para ejecutarse en el año 2019, en el Ayuntamiento de Xalapa, ediles acusaron varios atrasos en proyectos de obra pública, específicamente la obra del nuevo Relleno Sanitario.



La regidora Luiza Angélica Bernal criticó que la obra del relleno sanitario tenga un cero por ciento de avance financiero, situación que podría traer una repercusión legal, ya que dijo, aún no se tiene aprobado el cambio de uso de suelo para dicho proyecto.



"El relleno sanitario está en cero por ciento de avance financiero, yo espero que no tengamos ninguna repercusión legal que impida ejercer esos 17 millones de pesos que están destinados para la ampliación al relleno sanitario. Sabemos que no tenemos el cambio de uso de suelo, espero que esto se cumpla al 31 de marzo del 2020. Apenas en diciembre se hicieron los documentos correspondientes, ojo, se aprobaron sin tener cambio de uso de suelo".



Al respecto, el edil Francisco Javier González Villagómez expuso que el decreto de cambio de uso de suelo se realizó el pasado diciembre, la cual se analizó con la Dirección de Medio Ambiente, Asuntos Jurídicos y Desarrollo Urbano y se encuentra en proceso para pasar a Cabildo en próximos días.



Ante dicha situación, el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, durante la Sesión Extraordinaria de Cabildo, detalló que es la primera ocasión que se hacen los procesos adecuados para el relleno sanitario.



"En otros años, ninguna regla de ambientación se respetó, se le impuso a la gente. Ese relleno sanitario desde el año 2014 se dijo que vencía el plazo de su vida útil y era obligada la construcción de otro relleno sanitario y hemos tratado escrupulosamente de respetar los ordenamientos ambientales. Tenemos la licencia social y la SEDEMA está enterada y ha aprobado que hagamos ese cambio de uso de suelo".



Asimismo, enfatizó que Xalapa es un ejemplo a nivel nacional de ser un municipio que está cumpliendo con las norma ambientales para un relleno sanitario, como no es el caso de otros lugares como la ciudad de Veracruz y Coatzacoalcos.



"En otras ciudades, es un desastre el uso de los residuos, es un desastre de gobiernos que la ciudadanía ha rechazado porque manejaban mal los recursos públicos y ambientales", concluyó.