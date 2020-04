Acusan saqueo de grava con maquinaria pesada, en río de localidad de Papantla

La tarde de este miércoles se realizó una protesta en la comunidad de Pajasco Limonar, ya que habitantes piden la intervención de la SEMARNAT para que se frené el saqueo de grava en esta localidad.



Denunciaron qué dos particulares vienen realizando el saqueo de grava al río Remolino, por lo cual decidieron parar los trabajos de la maquinaria pesada que utilizan.



Advirtieron que esté jueves protestarán y tomarán la carretera que comunica a la sierra del Totonacapan debido a que estos trabajos que han venido a perjudicar el ecosistema de este lugar, además hay un descenso en el nivel del cuerpo de agua.



Alrededor de cincuenta personas se manifestaron y con pancartas en mano exigieron a las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) que sean frenados estos trabajos que se realizan en el río y que afecta a más de 500 pobladores de esta zona, quienes sufren la falta del vital líquido en sus hogares.



En diálogo con este portal, la subagente municipal de este lugar, Rosario Martínez Severo, dio a conocer que las autoridades municipales construyeron un pozo de captación, pero debido a los trabajos de extracción de grava, el nivel del río ha descendido y a su vez el nivel del líquido captado en el pozo, por lo que el agua no llega a sus hogares, sobre todo durante esta temporada de calor.



El saqueo del material pétreo inició los primeros días de abril, en donde el propietario de un terreno otorgó todas las facilidades para que la maquinaria pase por su propiedad y de esta manera extraer la grava del río, mencionando que quienes realizan estas acciones dicen contar con los permisos de CONAGUA para dichas tareas.



"La maquinaria pesada y camiones llegaron y están saqueando toda la grava, para uso particular, no deja ningún beneficio a los pobladores de esta comunidad, la comunidad tiene más de 60 años y siempre hemos batallando con el agua y esta vez con más razón, pues al extraer los bancos de grava, el río baja su nivel y nosotros nos quedamos sin este servicio tan elemental", agregó la subagente.