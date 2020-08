Acusan sindicatos anomalías en Subdirección de Educación Preescolar

Integrantes de la Unión de Sindicatos Magisteriales del Estado de Veracruz (USMEV) tomaron las oficinas de la Subdirección de Educación Preescolar Estatal para acusar que su titular María Isabel Castillo Méndez, ha incurrido en diversas irregularidades que van en contra de la autonomía e integridad de los sindicatos.



En específico, el vocero de la USMEV y secretario general del Sindicato Independiente de Regeneración Magisterial (SIRMA), Tonatihu Paredes Rangel, afirmó que la dependencia ha iniciado trámites que ellos no han validado, mientras hay otros pendientes que no les resuelven.



“(Están) haciendo trámites que nosotros no hemos validado y que en su momento se les notificó por escrito y se le pidieron soluciones a diferentes instancias, como lo es la Subsecretaría de Educación Básica, al área Jurídica y sobre todo, directamente al nivel educativo”.



Por tal motivo, hizo un llamado al secretario de Educación, Zenyazen Escobar, para que tome cartas en el asunto e indique a sus funcionarios a atender sus funciones y a no tomar decisiones que van en contra de la organización sindical.



Expresó que ese fue el motivo por el cual decidieron manifestarse y tomar las oficinas de este nivel.



Advirtió que si sigue ese “trato indigno para las organizaciones” de parte de los funcionarios de la SEV, se manifestarán por otros niveles educativos.



“Mientras nosotros estamos resguardados en nuestros domicilios, ellos con su gente de confianza siguen maquilando y trabajando muchos trámites, que sólo tenemos conocimiento de ellos cuando ya están concluidos y no se tiene la oportunidad de ir a la réplica”.



Paredes Rangel, explicó que la USMEV es integrada por siete sindicatos magisteriales y funcionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) no han respetado los acuerdos sostenidos ni las minutas que se han levantado de las reuniones que se han tenido con Escobar y la oficial mayor Ariadna Selene Aguilar.