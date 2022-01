Adelantarán pago de programas federales por veda electoral: Delegado

Debido a la veda electoral por la consulta de la revocación de mandato que inicia el próximo 4 de febrero, el pago de programas federales se anticipará, señaló el delegado federal de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.Por ello, explicó a los adultos mayores de 65 y más que el próximo depósito vendrá doble porque se les depositará lo correspondiente a mayo y junio.“Cuando ustedes vayan a cobrar el bimestre de marzo-abril, no se espanten si en lugar de tener 3 mil 850, reciben 7 mil 500, va a ser doble pero no porque les paguen dos veces, sino porque va el bimestre adelantado de mayo-junio por los temas de la veda electoral”, indicó.Señaló que continúan trabajando para cubrir el pago a los 165 mil apoyos comprometidos en el Estado y pidió paciencia a quienes aún no reciben su tarjeta, porque les aseguró les llegará y podrán tener su apoyo.“Estamos entregando en esta región 6 mil tarjetas en Veracruz, ahorita están entregándose 200 pero son 3 eventos, al final en todo Veracruz desde que iniciamos la incorporación son 165 mil en este último paquete de la tercera y la cuarta fueron 72 mil y tenemos menos de una semana, 12 mil que vamos a recibir, la gente que aún no le ha llegado, que espere que va a ser llamada y va a tener su tarjeta en tiempo y forma”.El funcionario federal precisó que se suspenderá la incorporación de personas a los programas de apoyo federal pero se abrirá pasado el proceso, es decir, a partir del 15 de abril.