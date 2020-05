Además de no recibir utilidades, prevén recorte a salarios en Talleres y Aceros

El secretario general de la CROM en la zona de Orizaba, Alfredo Hernandez Avila, confirmó que los trabajadores de Talleres y Aceros (TYASA) no van a recibir utilidades pero tambien indicó que en los próximos dos meses, a los 2 mil 500 empleados se les reducirá un porcentaje de su salario; el motivo es porque el país no ha crecido y no hay inversiones, además del impacto que está ocasionando la pandemia.



"En efecto, no habrá utilidades. Nosotros debemos tener en claro por qué no hay utilidades y el fondo tiene que ver con muchos factores como: el cambio de gobierno y cero crecimiento en términos económicos del país. Antes México crecía lento pero sí crecía, a pesar de los diferentes intereses que había en el país pero lamentablemente, hoy hay cero crecimiento".



Comentó que para la mayoría de los trabajadores, el descuento en su salario los próximos dos meses será de 15 por ciento pero para los directivos alcanzaría hasta el 50 por ciento.



Añadió que esto es una medida que tuvo que tomar la empresa por la situación que enfrenta el país desde hace más de un año y que ha venido a agravar la epidemia de COVID-19.



"Estas medidas son hechas por la misma empresa, son medidas de emergencia y entre ellas es que en los próximos dos meses toda la clase trabajadora, los trabajadores sindicalizados de TYASA, percibirán su salario menos el 15 por ciento. Eso será durante los próximos dos meses".



Dejó entrever que el próximo año tampoco podría haber utilidades porque el panorama no es bueno en México y aprovechó para destacar que esta empresa siempre se había caracterizado por beneficiar a sus empleados.



"Cuando se revisaba el contrato colectivo de trabajo, siempre logramos buenos aumentos a las prestaciones, la verdad que de los 33 años que lleva la empresa funcionando nunca se había vivido algo como esto".



Añadió que estas medidas se toman también para que no se reduzca la plantilla laboral; con estas, los 2 mil 500 trabajadores conservarán su empleo. El descuento no solamente es para los obreros sino también para directores subdirectores supervisores.