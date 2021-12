Adeudo “histórico” de Alcaldía de Coatzacoalcos a CFE es de casi 200 mdp

La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) adeuda 14 millones de pesos a la CFE, confirmó el superintendente zona distribución Coatzacoalcos, Canaan Guiot Garcés.Luego que en días pasados dejaron de funcionar los pozos de canticas porque se les suspendió la energía debido al adeudo, destacó que ya se concilió el tema y se busca un convenio de pago."El tema de los adeudos no es un tema nuevo, es de muchos años atrás. Respecto a la conciliación que se viene dando y la comunicación con el Ayuntamiento y con CMAS, son adeudos históricos. Desgraciadamente son servicios básicos para la sociedad pero no están regularizados. Obviamente, en su mayoría no tienen un contrato de por medio con CFE y derivado de eso se han venido haciendo durante los últimos dos o tres años reuniones de conciliaciones con CMAS para revisar que esa energía consumida en este tiempo realmente sea la que CMAS reconozca y pueda a través de un convenio de pago poder celebrar con CFE", dijo.Mencionó que ya se conciliaron estos 14 millones de pesos y aún hay unos ajustes a la facturación que están en proceso de revisión y validación entre las partes.Destacó que hay una propuesta de pago hecha por CMAS, misma que dentro de las condiciones que se ocupan para poderlo realizar no se cumple con algunas garantías que les permitan llevarlo a cabo y por eso están a la espera.Por otro lado, informó que el Gobierno Municipal de Coatzacoalcos aún adeuda 200 millones de pesos y en este 2021 pagó 120 millones que incluyeron los costos del servicio que se dio a lo largo de estos 361 días."Desde 2015 y a la fecha se siguen generando estos adeudos. Hubo una consideración también con el alcalde Víctor Carranza. En su ejercicio ha habido muy buena comunicación, ha habido voluntad por el actual Ayuntamiento en el pago de sus servicios, de su facturación normal y han abonado a la deuda histórica que no fue responsabilidad de él sino de anteriores pero también existe la posibilidad de establecer un convenio pero esto se eleva al ente nacional para poder autorizar", dijo.Aseguró que en este tema ya hubo conciliación y debido a la buena comunicación se han erradicado las prácticas de suspenderles el servicio por los montos pendientes.