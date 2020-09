Adicto golpeó a su mujer por negarle dinero, en Veracruz puerto

En la colonia Primero de Mayo de la ciudad de Veracruz una mujer fue golpeada y abandonada por no querer darle dinero al marido para que comprara droga, movilizándose personal de la Cruz Roja para darle asistencia pre hospitalaria.



Esto se presentó este jueves en la calle Dr. Amancio Rivera, entre Orizaba y Genaro Rojas, de la colonia citada en esta ciudad.



Elementos de la Policía Estatal y Naval, así como paramédicos de Cruz Roja, arribaron a dicha dirección por el reporte de una mujer golpeada.



Ahí estaba Karla R. G., de 31 años de edad, quien tenía golpes en el rostro, y ambos ojos los cuales estaban muy hinchados.



Ella fue atacada por su marido, supuestamente porque ella no quiso darle dinero para que siguiera drogándose.



El agresor huyó del lugar para no ser detenido por los vecinos de la colonia, pues siempre anda violento.



Karla R. G., no fue trasladada a un hospital y se desconoce si acudiría a denunciar por la violencia doméstica en su contra.