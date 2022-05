Administraciones pasadas permitieron construcciones ilegales en Xalapa: Alcalde

Ricardo Ahued Bardahuil, alcalde de Xalapa, señaló que la corrupción y manipulación que hubo en las Direcciones de Desarrollo Urbano y Comercio, durante anteriores administraciones, provocaron que se autorizaran construcciones y se abrieran negocios en zonas de la ciudad cuyo uso del suelo prohíbe desarrollos habitacionales o actividades comerciales."Entiendo que ha habido en la historia manipulación y corrupción en Desarrollo Urbano y Comercio, sí pero aquí vamos a tener que sacudir; creen que nos toman el pelo mientras no nos damos cuenta pero si nos damos cuenta vamos a actuar", puntualizó el Alcalde.Además, Ahued Bardahuil aseveró que sigue habiendo "mafias" y "redes mafiosas", que cuentan con abogados para defender sus intereses."Tenemos abogados que andan tras ellos para defenderlos, imagínense que cobramos factibilidades y hoy tenemos que nos están demandando por factibilidades del organismo operador del agua (CMAS) y está quebrado", enfatizó.El munícipe aseveró que la Dirección de Desarrollo Urbano va a actuar para resolver la problemática de construcciones ilegales en zonas residenciales de Monte Magno.Y es que acusó que a veces los constructores se amparan y "nos hacen pegar algunas bilis, porque ya tienen el negocito armado y se amparan; entonces tenemos que hacer bien las cosas para poder dar cumplimiento y lo vamos a hacer".Asimismo, aseveró que la Dirección de Comercio irá contra los negocios sin licencia de funcionamiento en zonas habitacionales contiguas al bulevar Europa, como Monte Magno, La Marqueza, Monte Novo y El Vergel, al sur de la ciudad."Violentan el uso del suelo y se meten en problemas con CMAS porque hacen un negocio comercial cuando es habitacional; entonces se enoja la gente y viene a gritar que por qué le salió el agua más cara, porque se está violentando la actividad", ahondó.Refrendó que en algunas zonas de la Capital, como las referidas en la denuncia ciudadana, los residentes abren una puerta de sus casas y ponen un negocio, que al ser clausurado acusan a la Alcaldía de ser "malvada" al no querer que la gente lo haga."Y ahí vienen los pleitos pero los asumimos con el marco legal que nos alcanza, más allá no podríamos porque estaríamos sujetos a que por proceso administrativo nos sancionen queriendo hacer bien las cosas", finalizó Ricardo Ahued.