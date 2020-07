Advierten a ciudadanos de riesgo en compra de terrenos en comunidad de Coatepec

El presidente del Comité de Colonos de la colonia Bosques de Tecoxolco, Alejandro Palacios Velázquez, así como el vicepresidente, Orlando Cabrera Ortiz y la tesorera, Martha Aracely Mujica Hernández, alertaron a posibles compradores de terrenos en esa zona de Coatepec a evitar la adquisición de algún solar en ese lugar, debido a que son irregulares, pues no cuentan con ningún reconocimiento por parte de ninguna autoridad y además existe la probabilidad de que muchos de estos hayan sido vendidos hasta en dos o tres ocasiones.



Refirieron que este lugar se encuentra ubicado en la parte alta de la localidad de Las Puentes, Municipio de Coatepec y cuya organización social responsable de fraccionar ha sido la asociación civil “Congregaciones Colonias y Municipios Unidos” (CCOMUN).



Indicaron que ya interpusieron la denuncia formal ante la autoridad competente por el probable delito de lotificación ilegal de tierras, así como de fraude de unas 350 familias que, en un periodo de más de 14 años, adquirieron predios que al día de hoy no cuentan con ningún servicio, a pesar de que estos servicios públicos, como agua, luz, drenaje y líneas telefónicas, se encuentran a menos de cien metros del sitio.



Y es que lamentaron que después de 15 años, este lugar aún no pueda contar con alguno de los servicios, ni tampoco se haya podido acceder a un documento legal emitido por los Gobiernos Municipal, Estatal y Federal, que pueda otorgar certeza patrimonial a los residentes de dicho asentamiento.



Por ello advirtieron a ciudadanos a tener cuidado en caso de que estén interesados en adquirir uno de los terrenos, pues podrían pasar por una situación similar en la que decenas de familias se encuentran.



En este sentido, además informaron que la autoridad competente cuenta ya con los expedientes de más de 340 familias que voluntariamente han declarado encontrarse en la misma situación de vulnerabilidad, temiendo haber sido objeto de un fraude y han solicitado en conjunto su intervención para que deslinde, aclare e investigue a fondo las condiciones reales en torno al predio.