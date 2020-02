Advierten carencias en cuerpos de bomberos para abatir incendios, en zona norte

En la más reciente capacitación que efectuó el personal de la Secretaría de Protección Civil Estatal hacia los más de 30 representantes de los municipios adheridos en la zona norte, se expresó que de acuerdo al programa operativo anual se realiza un agenda para evaluar cada riesgo; a su vez el representante Filiberto Olivares mencionó que en sus zona hay carencia en cuerpos de emergencia contra incendios, cerca del 40% se deja vulnerable en la zona norte.



Los involucrados pertenecen a la región de Huayacocotla, Otontepec y Pánuco, donde se tocaron los fenómenos antropogénicos y naturales que se dan en la región; uno de los de mayor preocupación son los incendios tanto en zona urbana y rural, así como el de índole forestal.



“En este momento, al inicio del año, no tenemos muchos siniestros, pero van a comenzar a darse como fue en el año pasado, tan solo en el 2019 tuvimos cerca de 160 incendios en la región que abarca mi jurisdicción; la vegetación que está seca es propensa a cualquier tipo de siniestro, en Tempoal y en otras zonas se cuenta con un cuerpo de bomberos, al menos lo necesario, eso ayuda a mitigar cualquier tipo de incidente, como en el caso de Tantoyuca; poco a poco vamos desarrollando la cultura de bomberos para el apoyo de Protección Civil” explico Olivares Zaleta.



El funcionario reiteró que en muchas regiones no se cuenta con equipo de bomberos, como el caso de Chalma, Platón Sánchez, Chiconamel y El Higo, sin embargo, han coordinado tareas de emergencia con algunas dependencias como PEMEX o algunos reciben apoyo de otros estados, sobre todo los que colindan con Hidalgo.



“Nace una ley en el estado y eso permite que en cada municipio, pueda haber partidas presupuestales para el pago de bomberos, inclusive en la Ley de Protección Civil lo contempla, esperando que se de un cambio e los municipios que aún no poseen elementos capacitados para afrontar cualquier tipo de incendio” concluyó el Enlace Regional en Pánuco.