Advierten por aumento de abigeato en región Coatepec

El presidente de la Asociación Ganadera de Coatepec, Jorge Colo Martínez, alertó que esa región está siendo víctima de abigeato, pues ya se han registrado varios robos y aunque ponen su denuncia, la situación no para.



“No sabemos ni quién nos roba; se metieron a mi propiedad a la una de la mañana, cargaron la camioneta y se llevaron ocho semovientes y nadie supo nada, fui a hacer mi denuncia porque así me lo pidieron”, detalló.



Refirió además que, en la localidad de San Marcos de León en Xico, también están sufriendo el robo de sus animales, desde cerdos hasta chivos y borregos, por lo que indicó que el pueblo ya se está defendiendo ante esta situación.



Por su parte, pobladores de esa congregación confirmaron que en las últimas semanas la delincuencia ha ido en aumento y el robo de ganado y animales está incluido entre los delitos.



“Nos han estado robando ganado, cerdos, chivos, borregos, se han estado robando motos, tanques de gas y han estado haciendo destrozos, ya muchos nos cuidamos por los robos, ya no nos vamos a dejar”, indicó un grupo de vecinos.