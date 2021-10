Advierten por presuntos defensores que se identifican como parte de la CEDH

A pesar de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) atiende quejas de la población en contra de instituciones, el trato que tiene ante éstas es de respeto para hacer sus trámites, indicó el delegado regional Manuel Antonio Sánchez Hernández.Comentó que recientemente autoridades le han preguntado sobre algunas personas que se han acercado y se presentan como representantes de Derechos Humanos en Orizaba, pero ninguno de ellos es de la Comisión Estatal o Nacional de Derechos Humanos.Recordó que la sociedad civil puede integrar agrupaciones que fungen como ombudsman e incluso una persona puede presentarse con ese carácter de defensor de derechos humanos ante las instituciones y éstas lo tienen que atender.Mencionó que el personal de la CEDH está debidamente identificado y su trato al acudir a realizar una diligencia siempre es respetuoso y reciben lo mismo, por lo que nunca han tenido ningún problema ni con autoridades policiacas ni en el Mando Único o en el Cereso de Amatlán o con las autoridades municipales de los 37 municipios de su influencia.Sánchez Hernández comentó que, aunque un abogado o ciudadano realice una labor en pro de las garantías individuales, no pueden ingresar a una cárcel preventiva o al Cereso si no es en los horarios programados, ya que esa defensoría no representa que tengan algún privilegio.