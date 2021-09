Advierten por robos a casas-habitación, en Coatepec

Vecinos de la colonia 2 de Abril, en el municipio de Coatepec, alertaron que en los últimos días los intentos de robo a las casas-habitación han ido en aumento.



De acuerdo con los habitantes, personas desconocidas han intentado ingresar a las casas para hurtar cosas, entre éstas, tanques de gas, sin embargo, gracias a la intervención de los mismos vecinos, se ha logrado ahuyentar a los maleantes.



Y es que relataron que apenas este fin de semana, personas desconocidas intentaron hurtar una de las viviendas, no obstante, no se lograron llevar nada pues los vecinos se apoyaron.



“Se han intentado llevar tanques de gas de las casas, apenas este fin de semana intentaron robar en mi casa, sólo vimos a un sujeto pero cuando vio el movimiento de vecinos se fue rápido”, señaló uno de los afectados.



Ante ello, pidieron que la Policía Municipal incremente los rondines de vigilancia en esa zona, pues no es la primera ocasión que se registran asaltos a las casas.