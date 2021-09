Afectados, estudiantes de la zona de Zongolica por cuatro días sin Internet

A cuatro días que se suspendió el servicio de Internet en Zongolica, hasta el momento la empresa TELMEX no lo ha restablecido, provocando un caos entre los usuarios afectados, principalmente la población estudiantil.



Usuarios de este servicio explicaron que la señal se fue desde el domingo 12 de este mes al medio a día y es la hora en que no se restablece.



Usuarios de este servicio exigen a TELMEX reinstalar el servicio, toda vez que para cobrar es bastante oportuno y de no pagarse, inmediatamente corta la señal pero su servicio es bastante deficiente en toda esta sierra de Zongolica.



Hoy, el servicio de Internet se ha convertido en una herramienta de trabajo, sobre todo en los alumnos y empleados, sin embargo, ya son prácticamente cuatro días sin contar con esta importante herramienta, tanto para la educación como para las empresas para comunicarse.



Pidieron a la empresa que así como cobra oportunamente este servicio, también dé un servicio de calidad.



Expusieron que el Internet se ha convertido en una herramienta de trabajo, una herramienta importante para el proceso de la enseñanza aprendizaje.