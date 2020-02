Afectados por incendio en mercado Revolución buscarán créditos para reiniciar sus actividades

¡Revolución, si se puede, si se puede! es una manta que colocaron comerciantes del zoco del área que no fue afectada por el incendio registrado la madrugada del pasado viernes.



Poco a poco todo vuelve a la normalidad, ya hay ventas en algunos locales, aunque quienes perdieron todo buscan obtener algún crédito para comprar mercancía y reinicien su actividad comercial.



Uriel Arias, uno de los cientos de afectados indica que su familia tiene toda la vida dedicada al comercio en esta plaza, perdieron todo pues se dedican a la venta de adornos para iglesias y fiestas, casi todo era de plástico.



Como él, varios locatarios perdieron su patrimonio y deberán empezar de nuevo.

"Somos gente trabajadora que se levanta a las 4 de la mañana para venir aquí todos los días, no tenemos días festivos, seguro, no somos gente de dinero, vamos al día a día pues las ventas no son buenas desde hace varios años" refiere.



Comerciantes entran y salen, siguen tristes, pero dicen que se levantarán de esta tragedia que afortunadamente fue de madrugada y no cobró ninguna vida.