Afectados por surada en Ixhuatlancillo nunca recibieron apoyo de Gobierno Estatal

Aunque la surada de los primeros días de enero dejó alrededor de 50 casas destechadas, no se recibió ningún apoyo del Gobierno del Estado, por lo que el Ayuntamiento tuvo que ayudar conforme a sus posibilidades a esas familias, indicó Raúl Lara Rueda, director de Protección Civil Municipal.



Mencionó que incluso acudió el enlace de PC regional, Luis Palma Dector, a verificar los daños y se esperaba que se pudieran obtener láminas para esas personas, pero nunca se recibió respuesta.



Comentó que debido a que los frentes fríos han estado intensos, con muy bajas temperaturas y lluvias, el Ayuntamiento ha tenido que ayudar a esa gente conforme a las posibilidades que se tienen, lo cual fue complicado pero esas casas se tenían que techar porque la gente no podría pasar las bajas temperaturas con plásticos.



Sin embargo, indicó, no se podía dejar desprotegida a esa gente, pues hay muchas familias vulnerables que en sus casas tienen enfermos de neumonía, de lo cual se han dado cuenta porque en las noches les piden apoyo para trasladar a sus pacientes porque se ponen mal de que no pueden respirar por los fríos.



Lara Rueda señaló que por parte de PC y el DIF, con la ayuda del Ayuntamiento, se ha tratado de ayudar a la población más vulnerable, ya que PC Estatal dejó de dar cualquier apoyo de cobertores o láminas, al parecer, a todos los municipios.