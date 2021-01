Afirma líder evangélico que efectividad de vacuna “milagro” antiCOVID está documentada

El presidente de la Red Evangélica del Estado de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, aseguró que ya hay casos documentados de personas que se han recuperado del COVID-19, tras aplicarse la vacuna conocida como Hydrotene.



"Ya tenemos bastantes casos documentados de gente que tenía Coronavirus y que con este suplemento ya no lo tiene y esto no es producto de la casualidad. Tenemos muchos casos ya documentados", reiteró.



Explicó que aún siguen buscando obtener la certificación ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con el objetivo de que se le dé la validez oficial de ser "vacuna real".



"Ya se mandó la solicitud a COFEPRIS, para que autorice legalmente la vacuna, tenemos que esperar la respuesta si es que la hay"



Indicó que son cerca de 200 personas en el Estado de Veracruz las que han visto mejoría tras aplicarse Hydrotene.



"Nos han hablado de otros Estados y se les ha aplicado, han venido aquí de Puebla, de México, de varios Estados; se les ha ayudado, hay que ayudar a la gente. Se están muriendo muchas personas".



Para finalizar, criticó que productos naturales y mexicanos sean señalados y descartados para ayudar a las personas por intereses económicos y políticos.



"Hay muchos intereses económicos y políticos. Dicen que productos naturales y mexicanos, como el dióxido de cloro, la pimienta negra y esta vacuna, son métodos que no funcionan y que se rechazan por algunos intereses", concluyó.