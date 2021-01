Afirma Regidor que cierre de Primer Cuadro de Perote sí funcionó

El regidor segundo del Ayuntamiento de Perote, José Luis León Hernández, informó que se analiza si se mantendrá cerrado el Primer Cuadro de la ciudad, toda vez que se observó durante este fin de semana una disminución de afluencia de personas.



“Sí nos está dando resultados, el día viernes se cerró, sí hubo personas, pero no como comúnmente hay en estos días. La ventaja de todo esto es que la gente ya no se aglomera y cuando hay tráfico los vehículos van y si no hay circulación se despeja más”, aseguró.



Por otra parte, añadió que hace poco más de un mes se implementaron sanciones a los negocios que no cumplieran con las medidas sanitarias.



Y es que señaló que incluso hubo comercios que, a pesar de todas las acciones y operativos por parte de la autoridad municipal, seguían sin cumplir las estrategias e incluso había burlas hacia los funcionarios que insistían en el uso del cubrebocas y la sana distancia.



Por ello precisó que hay multas de hasta 2 mil 800 pesos y clausuras temporales si así se amerita.



“Los ayuntamientos son autónomos. Tiene alrededor de mes y medio que se aprobó en Cabildo de sancionar a los comercios que no cumplan con las normas sanitarias. Primero se hace una amonestación por escrito (…) y si reinciden se hacen acreedores a una multa de alrededor de 2 mil 800 pesos, si reinciden nuevamente hay una clausura temporal, solo así entenderán”, mencionó.