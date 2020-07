Afirman que Jonathan recibió tres balazos de policías, no uno por “accidente”

Con sólo 10 personas al interior del Panteón Municipal, familiares dieron el último adiós a Jonathan, el joven que murió tras ser baleado por policías durante una persecución en la ciudad de Veracruz, el pasado martes.Sus amigos e incluso sus dos pequeños hijos se quedaron afuera del cementerio a esperar que concluyera el servicio.Con lágrimas en los ojos, la madre de Jonathan aclaró que el joven de 27 años no era delincuente, demandando justicia a las autoridades para que el hecho se investigue sin favorecer a los responsables, criticando que no les den el nombre del policía municipal detenido por lo ocurrido “¡Cómo es posible que le hayan hecho eso a mi bebé! Mi niño no se metía con nadie y lo acusan de ratero y delincuente. Él no era delincuente, era trabajador, ¿por qué disparó (el policía)? ¡Quiero saber el nombre de quien mató a mi hijo!”, gritó la madre de Jonathan.La tía del joven de 27 años, Emma Niño Hernández, afirmó que los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social les informaron que eran 3 los disparos que recibió y no uno, como señala la versión oficial."Son tres impactos de bala, dicho por los médicos del Seguro Social, aseguraron que fue un impacto de bala que entró en el brazo, otro le perforó su pulmón, otro le rozó en su corazón por eso no aguantó, además de que le disparan no quisieron pedir ayuda, llamar a la ambulancia, los que llamaron fueron los vecinos".Los familiares afirman que han hablado con los vecinos y les han atestiguado que incurrieron en brutalidad policíaca, sin embargo, tras las amenazas de la misma Policía, tienen miedo."Los amenazaron de muerte, que si ellos hablan y dicen la verdad los van a matar, solamente pedimos justicia. No fue uno, se lo dijeron a mi hermano cuando llegó. Pedimos que dejen de amenazar a la gente. Tenía 27 año, no 31 como estuvieron diciendo", dijo.