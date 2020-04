Afirman que se comete injusticia con Antonio “N” y que fue ilegalmente detenido

Viernes 03 de abril del 2020A quién corresponde.Por este medio me dirijo a ustedes de la manera más atenta para solicitar puedan quitar la nota publicada del señor Antonio Garcia Dorantes, del municipio de colipa, es una nota que a nosotros como familia nos lastima y molesta porque eso que mencionan allí no es verdad, hay gente que si es corrupta y está libre y él es una persona inocente que injustamente está siendo culpado, todos en el pueblo lo conocen, saben que es un hombre trabajador, que todos los días atiende su peluquería, atiende a su padre que el señor está enfermo, le da de comer, lo baña, lo atiende como un buen hijo que es, así que por favor de la manera más amable como familia pedimos nos comprendan y quiten esa nota y que cuando se redacten que sean con verdades.Para comprobar la injustica que se está cometiendo se adjunta un archivo de DERECHOS HUMANOS, donde claramente dice que lo que están haciendo es una injusticia.Los policías que supuestamente detuvieron a estas personas no están activas. Así que por favor pedimos de la manera más amable puedan quitar esas fotos.Nombre (…)Esta información fue proporcionada por las autoridades ministeriales y el hecho de que aparezca su imagen, significa que es verdad que está detenido, por lo cual, la información publicada en este medio de comunicación es apegada a la verdad.No corresponde a este periódico ni a los particulares afirmar si alguien es culpable o inocente porque esa es una decisión que deberá tomar el juez correspondiente al administrar justicia, atendiendo a las pruebas que le haya presentado el Ministerio Público y que dieron origen a la orden de aprehensión.Si fue acusado o detenido de manera ilegal, entonces el Ministerio Público deberá reivindicar su inocencia y resarcirlo de los daños que los procedimientos le hubieran causado, además de proceder en contra de quienes lo hubieran incriminado con falsedad.Los reclamos de injusticia y las pruebas que presenten a favor del detenido, deben ser aportadas ante el Juez, para que éste se conduzca con justiciaAtentamente