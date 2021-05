Ahora cierran calle en Xalapa por detenciones tras masacre en Las Choapas

Familiares de los 11 detenidos en el Cerro de Nanchital por el homicidio de 12 personas en Las Choapas, se manifestaron una vez más para exigir una audiencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



En esta ocasión, cerrando la calle Enríquez, informaron que han acudido ya a instancias y están a la espera de una respuesta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).



"Aquí ya se metieron oficios a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de ellos no hemos tenido respuesta. Ellos ya tienen conocimiento de esta situación. La queja ante Derechos Humanos nacional se metió desde el día en que fueron arrestados, la queja ya está", dijo Argelia Jiménez Pérez, abogada de los familiares.



Siendo la tercera manifestación en este mes, expuso que el Gobernador conocía la zona y la situación que estaba sucediendo en aquella región.



"El Gobernador no ha dado la mesa de diálogo, se busca que sea con el Gobernador y la Fiscalía. Nos han dicho que no se ha juntado con su agenda. Los detenidos se encuentran en diferentes centros penitenciarios; sus familiares no los pueden visitar por estar en distancias largas".



Recordó que los inculpados fueron sacados de su domicilio el pasado 24 de enero, durante un operativo de la Guardia Nacional, SSP y Policía Ministerial, siendo acusados de ultrajes a la autoridad pero también son relacionados con el asesinato de 12 personas en Las Choapas.