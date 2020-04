Aislamiento social por pandemia afecta a albañiles, choferes de transporte público y comerciantes

De los más de 3 mil trabajadores de la construcción, del transporte público y de comercio, apenas un 15 por ciento conserva sus empleos; aseguró el dirigente de la Federación Autónoma de Obreros y Campesinos del Estado de Veracruz (FAOC), Francisco Morales Sarmiento.



Lo anterior, debido a la disminución de actividades como consecuencia de las medidas de aislamiento social y sana distancia.



"Estamos hablando de que de un 80 por ciento que estaba empleado porque antes de la crisis tampoco ha habido movimiento, porque Gobierno del Estado no ha hecho grandes inversiones en obra, ahora sólo el 20 o 15 por ciento sigue manteniendo su trabajo" indicó el líder sindical.



En el caso de los taxistas agrupados en la FAOC, redujeron el monto de la cuota que entregan a los propietarios de la concesión, de 300 a 150 pesos.



"Los choferes se quejaban de que era difícil lograr la cuenta y ahora es más difícil porque la cuenta antes era de 300 pesos, después bajaron a 250 y ahora parece que piden a sus patrones que les reciban 150 pesos diarios. Eso ya no es significativo para el dueño del taxi por la inversión", enfatizó.



En el caso de los comerciantes asociados a la FAOC, estos observan un descenso en la afluencia de clientes.



"Han tenido que dejar de trabajar porque lo que invierten no lo recuperan. Hacen falta apoyos del Gobierno del Estado, que generen apoyos para la ciudadanía en general, algo tiene que hace el Gobierno, no puede dejar que la gente se hunda en la raquítica economía que ya teníamos y que ha empeorado con esta situación" enfatizó.