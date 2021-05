Al final, muchos mintieron con sus “compras” de vacunas

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez calificó como “demagogos” a alcaldes veracruzanos y como “mentirosos” a sus homólogos de otros Estados porque anunciaron falsamente en su momento que comprarían vacunas contra el COVID-19, sin coordinarse con el Gobierno Federal a través del Plan Nacional de Vacunación.



Reiteró que no había que ser mago o "Nostradamus" para prever que iba a suceder una guerra por las vacunas a nivel internacional, ya que se requieren miles de millones de dosis y las farmacéuticas iban a priorizar y otorgarlas a quienes firmaron contratos, lo que hicieron con presidentes de naciones, no mandatarios estatales o particulares.



García Jiménez además se refirió a un empresario de Veracruz, quien criticó su negativa de adherirse a la propuesta de otros gobernadores y que él adquiriría “millones de dosis”.



"Se acuerdan aquel (empresario) que presumió, hasta alcaldes de aquí en Veracruz, que dijeron: ya tengo el dinero, las voy a comprar... pura demagogia y aquí lo dije y lo vuelvo a reiterar, qué mejor que seguirnos apegado al Plan Nacional de Vacunación", dijo.



A decir del titular del Ejecutivo, esos mandatarios estatales le mintieron a sus ciudadanos, porque las personas inmunizadas hasta ahora en sus territorios, han sido gracias a la estrategia federal.



"Y yo les dije, con todo respeto para mis colegas gobernadores están mintiendo, y miren, es la fecha en que no les han llegado a ellos, y cómo ha llegado la vacuna a sus Estados, a través del Plan Nacional de Vacunación, cómo ha llegado a Veracruz, a través del Plan Nacional de Vacunación", puntualizó.



El Gobernador dijo que "ya se quiere olvidar eso, de que mintieron. Lamentablemente, tristemente quisieron engañar a su población, nosotros no, nosotros somos muy serios, esto es muy serio y nosotros dijimos apegamos al Plan Nacional de Vacunación".



Al respecto, expuso que hay 22 países en el mundo que no han iniciado la inmunización de su población contra el Coronavirus, otros 99 llevan menos del 10 por cierto de inoculación, mientras que México se encuentran en el lugar 12 mundial de aplicación de la vacuna, por encima de varias naciones desarrolladas.



"La lógica era apegarse al Plan Nacional de Vacunación, la lógica y los técnicos nos estaba diciendo, los especialistas, no creemos que vayan a darle vacunas a un particular, y mucho menos de manera independiente a un Gobernador, cuando la pelea internacional está reñida", manifestó García Jiménez de nueva cuenta.