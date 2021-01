Al menos 30 abogados de la región Centro han fallecido por COVID

Al menos 30 abogados han fallecido a causa del COVID-19, esto en los municipios de Orizaba, Yanga, Amatlán, Fortín y Córdoba, señaló la presidenta del Colegio de Abogados 30 Caballeros, Irma Andet Cancino Romero.



Aunado a ello, muchos han tenido que dejar la abogacía por falta de trabajo y cierre constante de los juzgados, lo cual les ha generado se agrave aún más la situación económica.



Romero Cancino señaló que, a casi un año de la pandemia, los juzgados no han podido ser digitalizados, aunque aclaró que, si hay la promesa por parte del tribunal de justicia, pero poco a poco pues no hay mucho recurso para ello.



"Estamos trabajando muy lento en el caso del juzgado sexto hay poco personal, es el llamado al tribunal porque esto nos causa una crisis tremenda".



Consideró que es necesario que se cuiden todos y que haya prevención ante el COVID-19, pero no pueden parar el sistema de justicia.



Señaló que esta semana cerrarán los juzgados del jueves al lunes y aunado a ello solo hay 20 trabajadores en el juzgado sexto por ello están sumamente preocupados.



Confían en que habrá este año un poco de más inversión para avanzar en lo digital y se reactive en breve el trabajo para beneficio de todos.