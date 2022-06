Al periodista veracruzano José Luis Gamboa lo mataron por “pleito de una herencia”

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que al periodista veracruzano José Luis Gamboa Arenas no lo mataron por su labor, sino por “un pleito de una herencia”.López Obrador desestimó este martes la postura de los periodistas locales que han señalado que sus acusaciones desde las conferencias de prensa diarias, los pone en peligro en los Estados, pues incrementa el nivel de amenazas tanto del poder político como de la sociedad en general.Al ser cuestionado por el periodista extranjero John Holman de Al Jazeera sobre los calificativos en contra de este gremio y los dichos de que reciben dinero para “golpearlo” mediáticamente, López Obrador afirmó que respeta la postura de los comunicadores pero no comparte el punto de vista.“Los que lamentablemente pierden la vida en su mayoría tiene que ver con conflictos regionales no vinculados con el poder, en todos los casos. Son muy pocos los que son asesinados por órdenes de autoridades locales”.“Son asuntos que tienen que ver con la delincuencia organizada en la mayoría de los casos y nosotros siempre respetamos a los periodistas. Aquí siempre hablamos de los auténticos periodistas y de los voceros del poder económico y político”, dijo.El mandatario enfatizó que su gobierno cuestiona a aquellos periodistas que se han dedicado a apoyar “al régimen de corrupción y de injusticias” y que actúan “en contubernio” con autoridades represivas, así como aquellos que ayudan a autoridades a justificar “torturas”.De esta manera, al mostrar un compilado de los periodistas asesinados este año, citó el caso de Gamboa Arenas, apuñalado en el puerto de Veracruz el 10 de enero de 2022.“Es un periodista que lo asesinaron en Veracruz; la investigación hasta ahora no es definitiva pero era un pleito de una herencia familiar y un sobrino está vinculado con su asesinato”, dijo.López Obrador aseguró igualmente que no existe impunidad en ningún caso de homicidio de periodistas y retó al comunicador extranjero a que, si opina lo contrario, deberá probarlo.“Antes sucedía lo que tú piensas que sucede ahora. Ya no es así, porque ya no somos lo mismo”, aseveró.Asimismo, aseveró que en el caso de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Johana García hay cinco personas detenidas, aunque en realidad la cifra corresponde al número de personas buscadas, dado que públicamente sólo se conoce la captura de dos de ellos: Armando “N” y Víctor Manuel “N”.“No es como se difunde en el extranjero. No es lo que opinaron los del Parlamento Europeo ni como lo opinó el Jefe de Estado de Estados Unidos”.“O sea, están queriendo usar esto en contra de nosotros por razones políticas pero nosotros tenemos suficiente autoridad moral y política, porque no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Antes en México el principal violador de los derechos humanos era el Estado y eso ya no sucede, es cero corrupción y cero impunidad”, afirmó.Al señalar a diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros de querer dañar a su gobierno, sostuvo que se requiere una reforma de fondo “para tener un periodismo libre e independiente no sometido a los grupos de poder”.Sin embargo, cuestionado sobre cómo sería esta reforma y cuándo podría aterrizarse, se dedicó a señalar que el “pueblo” ya no se deja llevar por los medios como antes.Agregó que en su gobierno no hay represión ni censura, pues el país está “en un proceso de transformación” y advirtió que este es “un momento de definición”.El Presidente insistió que los medios más influyentes están sometidos al régimen “autoritario y corrupto” y dijo que son pocos los que evidenciaron a otros gobiernos, no sólo al suyo pero eso fue sólo para pagar “una cuota” de pluralidad.“Que te quede claro, desde Madero ningún presidente de México había sido tan atacado como el actual por los medios y a nadie se ha reprimido. Se garantiza en México el derecho a disentir, lo único que ejercemos es el derecho de réplica”, sostuvo.