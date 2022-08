Al PRI no le gustó el "modito" de aprobación de la “Ley Nahle”: fue traje a la medida

El diputado local y dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, criticó el "modito" con el que la mayoría morenista, apoyada por sus partidos aliados y tres legisladores del PAN, avalaron la Reforma Constitucional en materia de residencia efectiva para ser veracruzanos."El modito es el que no gusta, la forma en la que se hacen las cosas. Yo creo que era completamente innecesario, pero cada quien tiene sus modos, su manera. Nosotros somos de maneras distintas, ellos son de otra connotación. Es determinación de ellos", manifestó.En la entrevista, calificó que el cambio a la Carta Magna local sea un "traje a la medida", al tiempo que indicó que se pudo aprovechar esta oportunidad para haber incluido otros "ingredientes" y "elementos"."Nos parece que no está del todo bien, que se hagan las reformas tan de manera expresa, que se hagan las cosas como trajes a la medida. Nos parece que una Reforma Constitucional de este calado debió haber contenido otros ingredientes, otros elementos. Parece que se perdió la oportunidad de poder discutir una reforma de mayor calado", consideró Ramírez Marín.Expresó que se debió hablar de gobiernos de coalición, segundas vueltas electorales, el modelo de asignación de la representación proporcional de las circunscripciones plurinominales, entre otros."En la Comisión de Justicia nosotros inclusive propusimos que esta reforma aplicara para el 2030, no para este periodo. Nosotros dijimos que si no tiene un destinatario específico, no pasaría nada. La realidad es que lo hemos hemos dicho, esta reforma tiene dos connotaciones: una de carácter jurídico y otra de carácter político", detalló.El Legislador y líder priista acotó que si bien es una reforma apegada al marco constitucional, cuestionó la premura con que se les convocó para dictaminar la propuesta y posteriormente para aprobarla."Y eso es lo que hace parecer que tiene un destinatario específico, que tiene un propósito, nosotros lamentamos que se haya desperdiciado esta oportunidad y al final de cuentas será el destinatario final, a lo mejor le preguntan al vecino de aquí (alcalde Ricardo Ahued Bardahuil) también le ayuda esta modificación", enfatizó ante los periodistas.Sobre la afirmación del Gobernador de que esta modificación beneficiará a cualquiera que demuestre 5 años de residencia efectiva en Veracruz, Marlon Ramírez dijo respetar su envestidura, pero insistió que el cambio demuestra que su partido "tienen un estilo distinto y prácticamente están señalando a quién tienen que ir a ver ahora".Comentó que el Estado y el país están preparados para ser gobernados por una mujer; no obstante, reflexionó si en la Entidad no hay una o un hombre nacido en el territorio que pueda tomar las riendas del Ejecutivo.