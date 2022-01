Albergue del DIF de Orizaba podrá recibir infantes de otros municipios

Antes de concluir el cargo como presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Orizaba, Marianna Díaz Abascal dejó un nuevo Reglamento Interno para el albergue “La Esperanza”, mismo que este viernes cobra vigencia y la actual administración tendrá que acatar.Entre las disposiciones del nuevo Reglamento destacan que el albergue atenderá primordialmente a infantes del municipio de Orizaba, pudiendo otorgar el servicio que requieran otros municipios o Instituciones de la región, siempre y cuando carezcan de un albergue para resguardar a los infantes, llevándose a cabo previo la celebración de un convenio de colaboración por escrito, donde se acaten los requisitos y cuotas que requiera la institución.El resguardo y protección debe ser por la autoridad competente, acompañado de la documentación requerida y necesaria para poder llevar a cabo dicho fin.En caso de recibir a niñas y niños de otros municipios o Instituciones de la región, se deberá pagar una cuota mensual de mil 500 pesos por cada uno que se ingrese.Además, tendrán que cubrir gastos escolares tales como inscripción en la Institución Educativa a la que vayan a asistir, útiles, uniformes, médico especialista y medicinas en caso de que el infante lo requiera.El albergue “La Esperanza” es una institución pública de carácter social y pertenece al DIF Municipal de Orizaba, que tiene como objetivo cumplir con algunas de las obligaciones del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, así como promover la prestación de los servicios de asistencia social, entendiéndose ésta como el conjunto de acciones tendentes a modificar y mejorar la circunstancia de carácter social que impidan a las niñas, niños y adolescentes su desarrollo integral, así como su protección física, mental y social hasta lograr su incorporación a una vida plena y en familia.Al albergue podrán ingresar los infantes que tengan la minoría de edad desde recién nacidos, las niñas, niños y adolescentes que no tengan familiar con quien resguardar y que presenten una o varias de las siguientes causas:Por violencia familiar física, moral o psicológica; por omisión de cuidado; por abandono; por abuso sexual; por orfandad o porque sus padres se encuentran privados de su libertad o cualquier otra causa que requiera de protección.Cuando se ingrese un infante recién nacido abandonado, la Procuraduría presentará la denuncia ante la autoridad correspondiente y procederá a registrarlo ante el Oficial del Registro Civil de esta ciudad.La permanencia o estancia de los niñas, niños o adolescentes en el albergue será temporal; y dicho tiempo dependerá de la situación legal del infante, pudiendo permanecer hasta la edad de los 18 años.En aquellos casos que por motivos de resolución judicial no puedan ser entregados a sus familiares y hayan cumplido la edad para permanecer en el albergue, podrá el infante ser trasladado a otra Institución adecuada, atendiendo el interés superior que le asiste a la niñez y bajo seguimiento del DIF Estatal.Ingresando a la niña, niño o adolescente en el albergue, tendrá un periodo de adaptación el mismo que durará 15 días, esto quiere decir que el niño tendrá que aprender una nueva dinámica de vida, a recibir indicaciones como hábitos de alimentación, sueño e higiene de otras figuras de autoridad y socializar con otros niños, durante el cual no podrán recibir ninguna visita por parte de algún familiar, salvo en el caso que se considere necesario por la Procuraduría del DIF Municipal.