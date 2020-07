Alcalde de Chicontepec aglomera a pobladores para entrega de apoyos

Cientos de personas de escasos recursos de comunidades indígenas en Chicontepec, como son niños y adultos mayores de 60 años fueron expuestos en pleno semáforo rojo por la administración que encabeza, Pedro Adrián Martínez Estrada; en más de 4 localidades se les convocó en auditorios, sin vigilar la sana distancia y promover un riesgo mayor por contagió de coronavirus, y teniendo el máximo riesgo de acuerdo al semáforo aplicado por autoridades de salud.



La ayuda para los más necesitados, obligó a qué acudieran a los auditorios de comunidades de Ahuatitla Arriba, Pemuxtitla, Tlaquextla y Tlamaya; en cada una de las gráficas promovidas a través de las cuentas oficiales de Facebook del ayuntamiento de Chicontepec, se ventilan incongruencias que no van acorde con el decreto de la semaforización que implementó para esta semana la Secretaría de Salud en municipios con alto índice de contagios.



De acuerdo a la Jurisdicción Sanitaria No. 1 con sede en Pánuco, el doctor Daniel Del Ángel López citó que municipios en máximo riesgo deben suspender eventos masivos complementado con actividades no esenciales; sin embargo, en gráficas que fomenta el munícipe de Chicontepec se convocaron a cientos de personas para recibir supuestos apoyos mientras esperan varias horas.



Señoras con hijos en brazos y algunos 6 a 8 años, se encuentran a menos de un metro de distancia; y algunos adultos mayores de 65 años tuvieron que hacer guardia para obtener distintos apoyos que son acomodados en el suelo para posteriormente ser entregados por el alcalde y su comuna.



"Desafortunadamente no tenemos suficiente dinero, y como está la situación, tenemos que aprovechar, sabemos que nos estamos arriesgando, pero así lo imponen las autoridades, y así como yo, también están las abuelitas con el riesgo de que enfermen con el virus" dijo una madre de familia angustiada que omitió sus generales por miedo a represalias.



Durante cada entrega de los supuestos apoyos que va dirigido a los que menos tienen, se observa la encargada del DIF, Flor del Río Gómez, administrando las despensas sin guardar la sana distancia, mientras aprovechan justificar con fotografías la ayuda, pese a los riesgos sanitarios que invaden a Chicontepec.



Asimismo, el edil, Pedro Adrián Martínez Estrada promueve entre las mujeres que deben sentarse en el suelo, mientras esperan a que se organicen quienes trasladan las supuestas despensas de comunidad en comunidad.