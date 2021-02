Alcalde de Coatepec se aísla luego de que su esposa dio positivo a COVID

El alcalde de Coatepec, Enrique Fernández Peredo, informó que permanecerá resguardado por unos días debido a que su esposa resultó positiva al COVID-19.



Aunque indicó que, en su caso, luego de realizarse una prueba de Antígenos COVID-19 (SARS-Cov-2), el resultado fue negativo.



A través de sus redes sociales, el edil señaló que por recomendaciones del sector salud se confinará, pues un resultado negativo en este momento, no lo excluye de padecer la enfermedad.



“Quiero informar a toda la población Coatepecana que, después de realizarme una prueba de Antígenos Covid-19 (SARS-Cov-2), obtuve un resultado negativo, desafortunadamente mi esposa dio positivo en dicha prueba. Por lo tanto, es mi deber comunicarles que dada la situación es necesario que permanezca en resguardo por unos días, ya que, de acuerdo a las recomendaciones del sector salud, un resultado negativo en este momento no me excluye de padecer la infección.



Agradezco las muestras de afecto y preocupación de todas aquellas personas que se han interesado en el estado de salud de mi familia y de un servidor”.



Al mismo tiempo, Fernández Peredo exhortó a la ciudadanía a continuar con las medidas sanitarias por el bien de las familias y seres queridos.