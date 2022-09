Alcalde de Coatzacoalcos se deslinda de su responsabilidad en seguridad: Cisneros

La tarea de seguridad no sólo corresponde al Gobierno estatal y la Federación, sino también a los municipios, expresó el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, al exhibir que el alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, no se involucra en este tema, no asiste a las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz y prefiere deslindarse de su responsabilidad "pateando el balón" al Ejecutivo veracruzano.Y es que recientemente, el Alcalde de Coatzacoalcos encabezó una conferencia donde tanto el sector empresarial como autoridades municipales exigieron un cese a la violencia en ese municipio, calificando la labor del Gobierno del Estado como indolente e indiferente.Al respecto, el Secretario de Gobierno lamentó lo dicho por el edil en la conferencia de prensa realizada la tarde de este jueves y lo cuestionó por no asistir a las Mesas de Seguridad.Y es que afirmó que de 88 que se han dado desde junio hasta septiembre, Amado Cruz únicamente ha participado en 11 de las reuniones donde se tratan los temas de seguridad."Es muy lamentable, lo subrayo, que el Alcalde de Coatzacoalcos no se involucre lo suficiente para trabajar coordinadamente para resolver los problemas y no tratar de patear el balón y buscar responsables en otras instancias (...) Es una persona que tiene bastante desconocimiento de lo que sucede en temas de seguridad porque ni siquiera asiste a las Mesas de Seguridad convocadas todos los días", precisó.Cisneros Burgos aseguró que para "tener la lengua larga hay que tener la “cola corta", trabajando todos los días, reunidos en los temas de seguridad, que también es una tarea fundamental del primer nivel de Gobierno que es el municipio.También contrastó el desinterés de Amado Cruz con el interés de su antecesor, Víctor Manuel Carranza, a quién señaló como siempre "atento" para colaborar coordinadamente con el Ejecutivo veracruzano para garantizar la seguridad en dicho municipio costero."Cuando tú no conoces debidamente porque no te reúnes y no analizas lo que está sucediendo en una ciudad, en una región, en un municipio, en el Estado, haces declaraciones tan temerarias por desconocimiento, como las que hizo ayer (jueves) en la tarde, diciendo que el lamentable homicidio de un sastre en Coatzacoalcos es sólo tarea del Estado", criticó.El responsable de la política interna en Veracruz, afirmó que ese asesinato se va a resolver, ya que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene una línea de investigación "bien clara", lo cual desconoce el munícipe porque no asiste a las referidas reuniones de seguridad."Nosotros como Gobierno del Estado vamos a seguir trabajando con nuestra responsabilidad de procurar justicia en todos los rincones de Veracruz y en este caso se va a dar con los responsables", sostuvo.Tras la reunión que el Alcalde tuvo con empresarios, el titular de la SEGOB expuso que seguramente ellos le dieron "una línea definida" sobre la muerte del sastre; asimismo, adelantó que hoy viernes darán a conocer los pormenores de las acciones que se han llevado a cabo en Coatzacoalcos para disminuir delitos graves como homicidios, secuestros y narcomenudeo."Son tareas que hemos estado haciendo desde el (Gobierno del) Estado. En enero exhortamos al Presidente Municipal para que hiciera una revisión de los permisos que se han otorgado a los bares, cantinas, restaurantes; ya tiene nueve meses en esa tarea y hasta el día de hoy no nos ha presentado un sólo avance de un solo negocio. Ésa sí es tarea municipal", expuso finalmente.