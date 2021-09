Alcalde de La Perla asegura que no dejará pendientes

No se quedarán obras públicas pendientes, ni deudas con provedores, indicó el alcalde del municipio serrano de La Perla, Miguel Ángel Bautista García, quién indicó que se ha hecho buena administración del dinero del pueblo.“Ya estamos en la etapa de cierre, todavía tenemos algunas obras que vamos a iniciar ahorita el mes de septiembre y octubre para cerrar el año trabajando como debe de ser”.El munícipe dijo que se ha venido trabajando durante estos años de administración con varios proyectos que han beneficiado a la población y que la administración de todo el recurso que les ha llegado se ha hecho lo mejor posible.A eso obedece que no se dejara ninguna deuda, que tuviera que afrontar la próxima administración.De igual forma se le preguntó sobre las observaciones tanto administrativas como de obra pública que se le hicieron al Ayuntamiento, a lo que dijo que la información se ha reunido para solventar estos señalamientos."Todo se puede solventar, nada más es información que nos pidieron en el caso de la obras, se hicieron observaciones pero son de una cuestión administrativa, es sobre una validación más no por un daño patrimonial o de precios sobre precios o cuestiones que se refiera, se trata de temas administrativos".