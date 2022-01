Alcalde de Medellín le da tres meses a Grupo MAS para mejorar servicio

Dado que Grupo MAS, la concesionaria del sistema de agua en Veracruz y Medellín, no ha cumplido con otorgar un servicio adecuado, el alcalde de Medellín, Marcos Isleño Andrade, dio el plazo de tres meses para mejorarlo, de lo contrario se sumará a la gestión para retirar la concesión.El Alcalde recordó que en el municipio Medellín de Bravo las plantas potabilizadoras se encuentran en el Tejar, por lo que existe el compromiso de dotar de agua potable a todas las comunidades pero no ha sido así."En una reunión que tuve con los socios de la empresa les di un plazo de tres meses para que se empiecen a ver los cambios", dijo.Isleño Andrade detalló que también se pidió atender la demanda de los extrabajadores del extinto Sistema de Agua y Saneamiento, quienes exigen el pago de la liquidación:“En próximos días Grupo MAS también deberá atender los pasivos laborales con los extrabajadores de SAS. Es un tema de justicia social, por lo que se buscará una indemnización justa y de acuerdo con los lineamientos que establece la ley".Agregó que de no cumplir, se analizará la renovación de la concesión sin que se pongan en riesgos las finanzas municipales.