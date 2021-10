Alcalde de Naolinco sí violó ley electoral: TEPJF

Los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ratificaron que el alcalde de Naolinco, Roberto Carlos Reyes Aguilar, sí violó la ley electoral al emitir propaganda gubernamental durante las campañas de los comicios del pasado 6 de junio.En sesión pública, celebrada la tarde de este viernes, los integrantes del órgano jurisdiccional dejaron firme la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en la que se dio vista al Congreso del Estado para que aplique la sanción que le corresponda.Además del munícipe, los demás miembros del Cabildo de Naolinco también resultaron con responsabilidad por esta violación a la norma comicial, por lo que la Legislatura Local deberá tomar una determinación sancionatoria al respecto.El edil naolinqueño acusó al TEV de haber modificado la litis planteada en la demanda, lo que los togados regionales desecharon exponiendo que él sí fue llamado a juicio para defenderse de los hechos que se le imputaban.“Se estima que está demostrada la autoría de la propaganda denunciada porque en las distintas etapas procesales en la que compareció el actor, no se advierte un pronunciamiento mediante el cual se niegue la colocación de las lonas o un deslinde respecto de las mismas”, se especificó en la sentencia regional.Aunque no se determinó la fecha en que esta propaganda prohibida fue colocada en dicho municipio, los magistrados de la Sala Xalapa consideraron que cuando el OPLE se percató de su existencia, ya estaba en curso el periodo de campañas.“El actor pretende revocar la infracción a partir de elementos que no fueron tomados en cuenta por el tribunal responsable, por lo que son ineficaces sus agravios, por lo que de confirma la sentencia impugnada", reiteraron.