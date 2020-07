Alcalde de San Andrés Tuxtla supera COVID-19

Después de tres semanas en aislamiento domiciliario por estar contagiado de COVID-19, Octavio Pérez Garay, alcalde de San Andrés Tuxtla, anunció que salió negativa la segunda prueba que se realizó hace un par de días, por lo que se ha reincorporado a sus actividades.



Al día de hoy San Andrés Tuxtla tiene 243 casos confirmados de COVID-19, 48 sospechosos y 65 defunciones, el Edil reconoció que puede ser muy fácil contagiarse y apeló conciencia ciudadana, pues agregó que no se cerrarán los accesos al Municipio, no se multará a los ciudadanos ni se utilizará a la fuerza pública para que usen cubrebocas, pero sí se sancionará a los comercios que no cumplan con las medidas sanitarias.



Cabe mencionar que el pasado 25 de junio el Munícipe confirmó que había dado positivo a la prueba de COVID-19, por lo que se mantendría en cuarentena y desde su domicilio estaría al tanto del funcionamiento del Ayuntamiento. Sin embargo, hace un par de días se hizo una segunda prueba y el resultado fue negativo.



Manifestó que él, al igual que algunos de sus colaboradores y conocidos se contagiaron a pesar de guardar las normas preventivas al pie de la letra.



Recordó que los Ayuntamientos ya están facultados para multar a quienes no acaten las medidas sanitarias; no obstante, expuso que su administración no aplicará sanciones económicas ni hará uso de la fuerza pública para obligar a los ciudadanos a usar cubrebocas.



“Apelaremos a la conciencia de cada uno de los habitantes, no podemos tener a un gobierno que ande atrás de los ciudadanos y sobre todo distraer las labores de la Policía Municipal para estar viendo que los ciudadanos utilicen el cubrebocas. La Policía Municipal se debe utilizar única y exclusivamente en acciones de prevención y de seguridad, no el estar correteando a los ciudadanos para que utilicen el cubrebocas”.



Pérez Garay, agregó que la semana pasada se giraron oficios a los comercios para recordarles las medidas preventivas que deben acatar, por ello, advirtió que el establecimiento que sea sorprendido en desacato a las disposiciones será sancionado.



Pidió a la población recordar siempre que la salud es primordial, toda vez que una vez que alguien se contagia de COVID-19, además del padecimiento viene la angustia de que uno puede morir o de quedar afectado de por vida de algún otro órgano.



“Sé lo que todo esto significa, lo viví porque como muchos tenía que ir a trabajar, comparto lo que sienten muchos sanandrescanos y sus familias y no hay palabras para describirlo”.



Dijo entender que San Andrés Tuxtla dada su importancia que tiene como cabecera distrital y por ser eje de centros comerciales y bancarios, genera mucho movimiento y muchos ciudadanos de otros municipios llegan a laborar diariamente.



“Poe eso sólo pedimos a todos que extremen cuidados y prevención, no vamos a buscar culpables, ni a cerrar accesos, lo que nos corresponde es seguir promoviendo las medidas de precaución. En verdad, esto es serio y es grave, hagamos y actuemos con conciencia por nosotros mismos y por la gente que queremos”, concluyó.