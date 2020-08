Alcalde de Tlalixcoyan supera Coronavirus

A poco más de un mes de haberse contagiado de COVID-19, Agustín Lagunes Álvarez, Alcalde de Tlalixcoyan anunció que superó la enfermedad.



Manifestó que fueron semanas muy difíciles las que vivió, no obstante, los resultados de la última prueba que se realizó salieron negativos, “tuve consulta con mi doctor y me dijo que estaba libre de COVID”.



Cabe recordar que el pasado 3 de julio el Alcalde anunció que había dado positivo a Coronavirus por lo que fue necesario asilarse y trabajar a distancia.



Mientras que ese mismo día se dio a conocer que Alfonso Lozano Rojas, Regidor Primero del Ayuntamiento también estaba contagiado de COVID-19, sin embargo, 17 días después perdió la vida.



“Durante este proceso estuvimos trabajando y no vamos a dejar de trabajar. Aprovecho para decir que a distancia vamos a seguir trabajando en beneficio de las personas más necesitadas”, agregó el munícipe.



Exhortó a la población a que adopten las medidas preventivas de asilamiento y sana distancia y lavado frecuente de manos.



“Para que podamos salir juntos de esta pandemia lo más pronto posible”.