Alcalde de Tuxpan cierra Municipio a visitantes; les pide quedarse en casa

Con filtros en los accesos del municipio, el Ayuntamiento de Tuxpan cerró a partir de este miércoles el acceso a los visitantes.



El anuncio lo confirmó el alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha en un vídeo compartido en las redes sociales del gobierno local.



"A partir de mañana (miércoles) he tomado la decisión de cerrar el acceso a nuestra ciudad, apoyado por las fuerzas del orden”, enfatizó el Edil.



En la grabación, explica que Tuxpan no se encuentra en condiciones para recibir turistas durante la Semana Santa y por lo tanto, les pidió abstenerse de visitar las playas, consideradas las más cercanas a la zona metropolitana de la Ciudad de México.



“Amigo turista es tiempo de que te quedes en casa, entre más esfuerzo pongamos a estas medidas de prevención, más rápido nos podremos ver de nuevo", afirmó.



Admitió que parte de la economía de Tuxpan depende del Turismo, urgió a los visitantes a asumir una "responsabilidad compartida".



"Las vacaciones pueden esperar, no pongas a tu familia en riesgo. Es momento de responsabilidad compartida, lo que no hagamos hoy afectará a los tuxpeños o a nuestros seres queridos", confirmó.



Cabe destacar que Tamiahua, municipio vecino a Tuxpan, igual realizó el cierre de playas y de la cabecera municipal a los visitantes con placas foráneas.