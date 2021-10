Alcalde de Úrsulo Galván usaría dinero público en obra para su rancho

Habitantes de las localidades de Zempoala y Real del Oro, correspondiente al municipio de Úrsulo Galván, acusaron al alcalde Enrique Benítez Ávila de usar recursos públicos para construir una tubería sobre un puente que comunica a ambas comunidades.Afirman que la obra no tiene ningún beneficio para el municipio pues esta conectada al rancho del Presidente Municipal.Los habitantes condenan este acto pues lo consideran como abuso de autoridad, no solo por que en la recta final de su mandato Enrique Benítez está ponderando su interés personal antes que el de colonias como Las Brisas, El Carmen y Los Reyes de Zempoala, donde carecen de presión de agua, sino también porque construye en patrimonio urbano de los galvanenses.Recriminaron que en toda su administración no atendió la baja presión de agua en distintas colonias. Señalaron además que en el rancho del Alcalde hay un pozo del que puede abastecerse sin problema.“Es un abuso de autoridad pues por qué ahora sí está dañando al Estado puesto que está dañando la estructura del puente", dijo un vecino de la zona que pidió anonimato.Los colonos creen que la intención de Benítez Ávila es sustraer el agua del río que divide a Zempoala y Real del Oro, del cual, ante la carencia de agua potable que sufren los vecinos, tienen que recurrir para abastecer sus necesidades básicas en pipas y esto es gasto extra para ellos.Por ello, demandan la intervención de las autoridades estatales y federales tomen cartas en el asunto cuánto antes y “no más corrupción” de este Alcalde pues afirman que se aprovecha de sus atribuciones para beneficio propio.