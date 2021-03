Alcalde suplente de Orizaba podría no desempeñar el cargo por ser población vulnerable

El alcalde suplente de Orizaba, José Luis Spíndola, quien será llamado por el Congreso del Estado, tiene 78 años de edad, no goza de una salud envidiable y se tiene que cuidar por ser parte del sector de alto riesgo ante el COVID-19; razones por las cuales existe la duda de que acepte desempeñar el cargo.



En entrevista el regidor Francisco José Aguilar, indicó que luego de que el alcalde Igor Rojí pidió licencia, la cual ya le fue otorgada por el Congreso del Estado del 8 de marzo al 7 de junio, es que se deberá tomar la protesta al munícipe suplente el 9 de marzo.



"Mira tengo información como ustedes, comentarios de terceras personas que mencionan esa situación del suplente. La ley marca que cuando el alcalde se ausente por 90 días o más, debe ser al suplente, pero si éste por alguna cuestión no puede, el reglamento interno del ayuntamiento de Orizaba estipula que tendrá que ser la síndica municipal y en caso de que la síndica no aceptara el cargo, en tercera opción sería el regidor primero y así sucesivamente".



Añadió que él no tiene incertidumbre sobre si tomara el cargo el suplente o no, solo está en espera de conocer la decisión de este. "Quizá por proteger su salud declinará, entonces tendría que ser la síndica y si todos los regidores declinaran, ya sería el Congreso quien designe a una persona".



"En lo personal no conozco al alcalde suplente, algunos de los regidores sí lo conocen, pero tampoco han tenido contacto con él por lo delicado de su salud y por obvias razones que se cuida de la pandemia".