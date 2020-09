Alcaldes con voluntad e iniciativa, se convierten en rivales del Gobierno estatal

La violencia política es una de las armas más utilizadas por la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, acusó el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en esta entidad, Sergio Cadena Martínez.



En su visita al municipio de Poza Rica, previo a la toma de protesta de los comités municipales del PRD en la zona norte del Estado, el líder partidista señaló que ediles que son de iniciativa, se convierten en rival del actual gobierno y principalmente ocurre con los que militan en partidos de oposición.



En el caso del partido de izquierda, sostuvo, ha ocurrido con las mujeres, quienes han sido víctimas de hostigamiento por parte del Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.



En este sentido, recriminó que hasta el momento, no se ha presentado un diálogo o acercamiento con los presidentes municipales para dar solución a las demandas sociales; pero si hay amenazas a los mismos cuando no se ciñen “a sus caprichos”.



“Cuando ven que un presidente tiene iniciativa, tiene voluntad y se dedica a trabajar, y piensa que va a ser un rival en las próximas elecciones, lo mandan a apretar y como no se ciñe a sus caprichos, entonces amenazan con el Congreso del Estado, amenazan con el ORFIS y amenazan con la Fiscalia. Por eso es que es sumamente importante, no tan solo los alcaldes están en esa fila, están también los medios de comunicación”, dijo.



Estas acciones, expuso, son parte de la estrategia que maneja la Secretaría de Gobierno, porque son los alcaldes de partidos de oposición quienes “le hacen ver la realidad” a las autoridades estatales en las necesidades de los municipios.



Aunque no otorgó una cifra total de ediles que han sido víctimas de posible hostigamiento, denunció públicamente que las mujeres como autoridades municipales han sido las que mayores agresiones políticas han recibido.



“Son pasados de rosca con las presidentas municipales, no solo las del PRD, de los partidos de oposición. Las mandan a llamar y las amenazan y les dicen, tienes que hacer esto, y no se ciñen a sus caprichos. Nosotros vamos a dar la batalla ahí y en cualquier terreno, nosotros tenemos un buen despacho jurídico para que cualquier demanda le demos la procedencia legal que corresponde”, advirtió.



Es así, que, a decir de Sergio Cadena, el equipo jurídico del PRD ya prepara la documentación y pruebas necesarios para interponer las denuncias correspondientes.