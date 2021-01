Alcaldes y gobernadores hacen demagogia con vacuna, no tienen contratos: Cuitláhuac

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, criticó que alcaldes como el de Orizaba e incluso gobernadores de otras entidades hayan anunciado que comprarán vacunas para combatir el COVID-19.“Que no mientan si no tienen factura con los farmacéuticas, es demagogia”, dijo el Mandatario.Durante conferencia de prensa en Córdoba, el titular del Poder Ejecutivo refirió que Veracruz se sujeta al Plan Nacional de Vacunación que se implementó por el Gobierno Federal y aunque no se prohíbe que los ediles logren un contrato con alguna farmacéutica, no se debe mentir al respecto.“No se prohíbe que logren que una farmacéutica con las vacunas se las venda pero que no mientan, que lo exhiban”, reiteró García Jiménez.Y es que a decir del Mandatario veracruzano, en caso de que no se presente un contrato, entonces sólo se trata protagonismo, esto, cuando ya se ha informado que el Plan Nacional tiene contratadas millones de vacunas.Sostuvo que el objetivo de quienes quieren comprar las vacunas, puede ser por engañar o causar desorden.“Si nosotros creamos sectores de la población que vamos protegiendo de manera ordenada, la mortalidad va a caer de manera drástica; han dicho los especialistas que hasta en 80 por ciento”.En caso contrario, si se compran vacunas con otro tipo de contratos, serán quienes tengan los recursos para su compra los que quieran acceder a ellas.“Esto va para mis queridos colegas gobernadores que quieren comprar vacunas, quieren causar desorden”, dijo.