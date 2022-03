Alcaldesa de Alvarado habría ordenado “cerrar todas las puertas” a Bomberos

El conflicto entre la Alcaldesa de Alvarado y el cuerpo de Bomberos Municipal continúa, los elementos denuncian que la edil, Lizette Álvarez Vera, dio instrucciones de cerrar todas las puertas y apoyo a la corporación.Señalan que durante un diálogo del jefe de Bomberos, Luis Tiburcio Severino, con la regidora de Protección Civil y el director de la misma área, la Alcaldesa llegó a instruir que se rompieran todas las relaciones con los elementos."Se puso a dialogar el Jefe de Bomberos con la regidora cuarta que lleva la Comisión de Protección Civil y con el Director de Protección Civil sobre los planes de trabajo, cuando llega la Alcaldesa y sin deberla, ni temerla, le dio instrucciones negativas a su regidora y director que se nos cerraran todas las puertas, que no hicieran casos de las peticiones a nosotros", dijo Antonio Tiburcio Basurto, elemento del cuerpo de Bomberos de Alvarado.Señalan que desde 1979, la corporación ha operado en coordinación con las administraciones municipales y con aval de la Secretaría de Protección Civil Estatal pero con la llegada de Lizzette Álvarez rompió el lazo y pretende crear un nuevo Cuerpo de Bomberos."Ignoramos por qué ese trato a los bomberos que estamos aquí para una sola misión, no para involucrarnos en política, ni problemas internos de su Ayuntamiento. No por ser Presidenta Municipal puede brincarse las leyes. La Ley dicen que si ya hay un Cuerpo de Bomberos de un municipio ese tiene que salir a delante y más si está registrado ante la Secretaría de Protección Civil del Estado y cumplimos los requisitos. Ignoramos por qué ella hace esto personal".Recordó que desde tres meses dejó de aportar el salario para los elementos, retiró unidades y apoyo para gasolina, aun así siguen prestando los servicios de auxilio.